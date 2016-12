"Prezydent RP postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do czasu powołania prezesa Trybunału, sędziemu Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP. Jak poinformowano, akt powierzenia obowiązków został wręczony Przyłębskiej we wtorek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Ponadto, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że wybrany przez Sejm 15 grudnia 2016 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Michał Warciński złożył wobec prezydenta ślubowanie.

Sędzia Przyłębska podjęła już też pierwsze decyzje personalne. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch zostali w pełni włączeni do składu Trybunału Konstytucyjnego - wynika z informacji na stronie TK. Przez rok nie dopuszczał ich do tego dotychczasowy prezes TK Andrzej Rzepliński.

Do wtorku na stronie internetowej TK ci trzej sędziowie - wybrani w grudniu ub.r. przez obecny Sejm - figurowali tam jako "oczekujący na podjęcie obowiązków sędziowskich". Obecnie są oni wymienieni wśród innych orzekających sędziów TK, zgodnie z okresami trwania ich kadencji.

Jednocześnie ze strony TK zniknęły nazwiska Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka - wybranych do TK w październiku ub.r. przez poprzedni Sejm. Figurowali oni tam do wtorku jako "oczekujący na złożenie ślubowania".

Muszyński, Morawski i Cioch zostali wybrany do TK 2 grudnia 2015 r. na miejsca w Trybunale - jak orzekł dzień później TK - obsadzonych przez Sejm poprzedniej kadencji na podstawie uznanej wtedy przez TK za zgodną z konstytucją. Powołując się na ten wyrok, Rzepliński przez nieco ponad rok nie dopuszczał ich do orzekania w TK ani do Zgromadzenia Ogólnego TK. Twierdził, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r. - od których prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania. PiS podkreślało, że nie ma żadnej podstawy prawnej, by Rzepliński nie dopuszczał do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta.