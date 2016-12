Szanowny Panie Prezydencie,

Członkowie Rady Muzeum Powstania Warszawskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Polsce. Zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o podjęcie działań mających na celu wygaszenie coraz liczniejszych konfliktów.

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent zechce wziąć pod uwagę nasz apel podyktowany troską o dobro wspólne.

Rada Muzeum Powstania Warszawskiego odnosi się miedzy innymi do ostatnich gorących wydarzeń w Sejmie, kiedy to w czasie obrad poprzedzających głosowanie nad budżetem opozycja zablokowała mównicę w proteście przeciwko wykluczeniu jednego z posłów PO. PiS przeniósł głosowanie do Sali Kolumnowej, do której kłopoty z wejściem mieli politycy opozycji. Wskutek eskalacji sporu politycznego przed Sejmem zawiązał się protest, wobec którego musiała interweniować policja.

Wcześniej Rada Muzeum Powstania Warszawskiego wypowiadała się już w kwestiach społeczno-politycznych. Protestowała między innymi przeciwko ogłaszaniu apelu smoleńskiego w 1 sierpnia 2016 roku, w 72. rocznicę wybuchu powstania.

ZOBACZ LIST RADY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DO PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY >>>