Rok rządów Antoniego Macierewicza doprowadził do bardzo głębokiego kryzysu w armii przekładającego się na bezpieczeństwo Polski. Mówiliśmy kilka tygodni temu o "czarnym roku", podając rozmaite argumenty. Dziś ta sytuacja jest jeszcze gorsza - ocenił Tomasz Siemoniak na konferencji prasowej w Sejmie.

Jednym z dowodów na to - jak mówił - są odejścia z wojska najważniejszych dowódców. - Wiemy o dymisji dowódcy generalnego, gen. broni Mirosława Różańskiego. Jemu podlega 90 proc. armii, to wybitny dowódca ceniony w Polsce i za granicą - podkreślił były szef MON. - Wiemy o stanie dymisji szefa Sztabu Generalnego, gen. Mieczysława Gocuła. Z własnego doświadczenia, z w własnej współpracy z nim mogę powiedzieć, że jest to ten dowódca, który ma znakomite relacje z dowódcami w NATO, jest ceniony - przekonywał Siemoniak.

Zwrócił uwagę, że niedawno do rezerwy kadrowej został przeniesiony były już szef Inspektoratu Uzbrojenia, gen. bryg. Adam Duda. - To są znaki głębokiego kryzysu w armii, dewastacji tej armii przez Antoniego Macierewicza, bo przyczyny tych dymisji można sprowadzić do tego - nie da się współpracować z kimś kto robi rzeczy, które są nieobliczalne, który kompromituje Polskę za granicą, tak jak w sprawie Mistrali, który zapowiada rzeczy, które są nierealistyczne - uważa polityk Platformy.

Dlatego też - jak poinformował - Platforma zwróci się o informację szefa MON na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej dotyczącą m.in. serii odejść w armii.