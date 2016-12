- Życzymy Państwu, aby betlejemska gwiazda zaświeciła dla Państwa bliskich, dla przyjaciół i sąsiadów. Dla całego naszego Narodu. Niech ten uroczysty wieczór polskie domy wypełnia serdecznością i wyrozumiałością, i otwartością. Wszelkie swary pozostawmy na zewnątrz. Możemy różnić się w poglądach, ale polityczne emocje nie powinny nam przesłonić tego, co najważniejsze: szczęścia naszych rodzin - powiedział prezydent w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo.

Pierwsza dama życzy radości i optymizmu "zarówno dzisiaj, podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, jak i przez cały następny rok".

Para prezydencka szczególne życzenia kieruje do wszystkich rodziców wychowujących dzieci. - Zadbajmy o to, by następne pokolenia mogły żyć w Polsce spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej - mówi prezydent.

- Oby ta wyjątkowa świąteczna atmosfera trwała także na co dzień – również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych obowiązków. Wesołych, spokojnych świąt - podkreśliła pierwsza dama.