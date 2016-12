- Nie bądźcie ORMO-wcami "dobrej zmiany", tak napisałem do władz "Solidarności". ORMO to były bardzo wredne oddziały pałkarskie, szkoda na to związku - powiedział prof. Karol Modzelewski, pierwszy rzecznik prasowy "Solidarności" w TVN24.

Jak dodał, "Piotr Duda do niedawna budził jego sympatię". - Ale postanowił zostać ORMO-wcem, czego bardzo żałuję, bo nie robi tego tylko na własny rachunek, tylko jako osoba, która postanowiła w związku gasić światło. Piotr Duda zrobił z "Solidarności" dodatek do partii politycznej PiS -zaznaczył Modzelewski.