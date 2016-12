Większość czasu spędzam w Polsce. I jak można sądzić z tego, co staram się tutaj robić za pośrednictwem mediów, a także uczestnicząc w demonstracjach KOD, uważam, że w ciągu tego trochę więcej niż roku, dokonała się największa destrukcja ustrojowa Polski, jaka w ogóle się zdarzyła po 89 r. i za to zaczynamy płacić cenę i ta cena przy kontynuacji tego niebezpiecznego trendu będzie coraz większa - mówił prof. Leszek Balcerowicz na antenie Radia ZET. Ekonomista poparł też tezę konstytucjonalisty, Wojciecha Sadurskiego, że dokonał się pucz konstytucyjny zakończony paraliżem niezwykle ważnej, konstytucyjnej instytucji, znaczy Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym precedensem było - zdaniem Balcerowicza - wykluczenie posła PO z obrad i głosowanie na Sali Kolumnowej. Ekonomista wyjaśnił, że na razie "destrukcja" nie "sięga bardzo głęboko" gospodarki, choć naruszyła już pozycję Polski na świecie.

Prof. Balcerowicz nie wierzył też, że to działania instytucji unijnych zmuszą PiS do ustępstw. Na pewno nie należy czekać na to, że inni zrobią za nas obywatelską robotę - powiedział. Uważam, że jedyna właściwa odpowiedź to jest rosnący, zorganizowany, pokojowy protest społeczeństwa obywatelskiego w obronie Polski demokratycznej i w obronie Polski praworządnej - tłumaczył. Ma więc nadzieję, że takie protesty, jak przed Sejmem będą stawać się coraz silniejsze. Dlatego że mamy do czynienia z Kaczyńskim oraz elitą władzy, która jak widać wyraźnie, nie ma żadnych wewnętrznych zahamowań ani moralnych, ani jakiejś lojalności wobec własnej ojczyzny dobrze pojmowanej i w takiej sytuacji to jedyne zapory do dalszego niszczenia stwarza zorganizowany, obywatelski ruch, który może przybierać różne formy, na przykład uważam, że ta zapowiedziana destrukcja naszych osiągnięć w oświacie powinna się spotykać z daleko potężniejszą reakcją ze strony rodziców i ze strony nauczycieli, którzy nie chcą żeby ich dzieci padły ofiarą partyjnych kalkulacji, które miałyby doprowadzić prawdopodobnie do opanowania szkół - tłumaczył.

Balcerowicz skomentował też obecną sytuację gospodarczą Polski. Jego zdaniem, obecny poziom wzrostu gospodarczego, to efekt poprzednich rządów. Ale mamy jednocześnie bardzo wyraźną tendencję spadkową, bodajże najgłębszą w całej Unii Europejskiej, bo prognozy na początku roku mówiły o grubo ponad 3 proc., w tej chwili będziemy mieli grubo niżej 3 proc. najprawdopodobniej i to jest z całą pewnością rezultat tego chaosu politycznego i uderzenia w konstytucję w Polsce i bałaganu - mówił. Przy czym najbardziej wrażliwym tutaj wskaźnikiem to jest spadek inwestycji. W części publicznej, bo jest chaos, czystki, a w części prywatnej, bo przecież prywatny kapitał reaguje na rosnące ryzyko i ja niestety przy kontynuacji będzie tak, że polski kapitał będzie inwestować za granicą - dodał.

Ostro skrytykował też słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że zabieramy pieniądze, które elity rozgrabiły i podzieliły między siebie, to w długiej perspektywie się opłaci, nawet jeśli obecna dynamika wzrostu gospodarczego spowolni. To pierwsza diagnoza to jest w stylu Lenina, że trzeba zabrać złym. Lenin, Stalin to była burżuazja, mówi elita, nawiasem mówiąc Kaczyński to jest elita, przecież on od 89 r. jest w elicie władzy, ale to na marginesie, on albo nie wie, co mówi, albo wie, co mówi i nie dba o konsekwencje - oburzył się ekonomista.

Wyjaśnił też, co faktycznie oznacza dla Polaków spadek tempa wzrostu PKB. To są co najmniej setki, jeśli nie tysiące ludzi dodatkowo emigrujących z Polski, dokąd, do Niemiec. Bo do Wielkiej Brytanii już nie mogą, bo migracja zależy od luki między biedniejszym a bogatszym. To są rosnące napięcia w budżecie, to jest mniej pieniędzy w kieszeniach, bo akurat PKB mierzy, wbrew temu, co bredzi Morawiecki, mierzy to ile ludzie mają pieniędzy w kieszeniach. I wreszcie to jest dodatkowy upadek prestiżu Polski, który w znacznej mierze zależy od sukcesu gospodarczego kraju - podsumował.