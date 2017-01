Autostrady, ekspresówki oraz część dróg wojewódzkich to trasy ważne dla bezpieczeństwa państwa. Wkrótce sieć militarnych dróg może jeszcze się zwiększyć. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) opracowało projekt ustawy dotyczący włączenia na listę tras mających znaczenie obronne także odcinków dróg lokalnych i wewnętrznych. Został on zgłoszony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Proponowane zmiany umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych i wewnętrznych, lub ich odcinków, do dróg o znaczeniu obronnym" - napisano w wykazie prac rządowych.

Wykaz tras ważnych dla armii zostanie uzgodniony przez MIB z Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) i wpisany do zarządzenia, którego treść nie będzie jawna. Właściciele i zarządcy nieruchomości, na których są lub mają powstać "militarne drogi", będą musieli je udostępnić wojsku lub budowlańcom. "Zarządca terenu (...) właściciel terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna (lub jej odcinek) wskazana w wykazie dróg o znaczeniu obronnym jest obowiązany do jej udostępnienia w celu budowy, przebudowy, remontu lub przejazdu pojazdów w celach obronności i bezpieczeństwa państwa" - napisano w założeniach MIB.

Urzędnicy resortu twierdzą, że celem zmian jest usprawnienie inwestycji "na drogach objętych potrzebami obronnymi".