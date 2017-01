Każdy z nas (posłów) złożył oświadczenie dotyczące głosowania, każdy z nas jest w wstanie powiedzieć, kto obok kogo siedział. Jesteśmy w stanie po raz kolejny państwu wykazać - którzy wątpią - że byliśmy na sali w zdecydowanie większej większości, niż to przewidują przepisy regulaminu w Sejmie - powiedziała Kempa, która była gościem TVP1.

Żeby nie było, że my wciąż jesteśmy atakowani jakobyśmy byli i nie głosowali, że nie było kworum - podkreśliła minister. Moim zdaniem w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie wykazać, że było kworum - dodała.

Na pytanie czy prostszym sposobem na dowiedzenie kworum nie byłoby opublikowanie wszystkich nagrań z Sali Kolumnowej Sejmu Kempa odparła, że chodzi o kwestię "przepisów dotyczących ujawniania czy udostępniania tych nagrań, które służą przede wszystkim bezpieczeństwu".

Kempa podkreśliła, że "nikt nie miałby problemu" z głosowaniami na Sali Kolumnowej, gdyby opozycja nie robiła "awantur". Według szefowej kancelarii premiera okupacja sali obrad Sejmu przez posłów opozycji jest to "protest dla protestu".

Budżet został przyjęty i to jest bardzo ważne. Ci państwo chcieliby bardzo, żeby ten budżet nie był przyjęty, żeby był chaos w kraju, żeby były zawirowania, żeby nie można było wypłacać chociażby 500 plus czy realizować innych ważnych programów, które przyjęliśmy w ciągu ostatniego roku - powiedziała Kempa.

Dodała, że senackie prace nad budżetem odbywają się "bardzo spokojnie". "I mam nadzieję, że budżet jak najszybciej trafi na biurko pana prezydenta".

Zdaniem Kempy zapowiedź kontynuowania sejmowego protestu podczas najbliższego posiedzenia Sejmu to "awanturnictwo, zwykłe awanturnictwo". Ja osobiście tych zapowiedzi się nie boję. Oni by bardzo chcieli, żeby były tego typu obrazki (...) pod tytułem wynoszenie posłów z sali. Nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło. Naprawdę w sposób spokojny, zdecydowany będziemy obradować. Myślę, że pójdą po rozum do głowy, z tego co wiem się łamią - zaznaczyła minister.

Kempa podkreśliła, że Sejm jest przygotowany do obradowania, przygotowane są dodatkowe "maszynki do głosowania, żeby nie było potem, że jakiegoś kworum nie ma". Chociaż naprawdę było - zaznaczyła.

Komentując sylwestrowy zagraniczny wyjazd lidera Nowoczesnej, Ryszarda Petru powiedziała: "Jak wakacje to z własnym mężem i dziećmi". To jest fakt nie tyle prywatny, co polityczny. Od polityka wymaga się zdecydowanie więcej, szczególnie takiego polityka, który kreuje się podobno na lidera opozycji. Jest to mało poważne, ale i z drugiej strony taki mały skandal - powiedziała Kempa. Od polityka wymaga się więcej, polityk musi być wiarygodny - dodała.

Nieobecność Petru w czasie, gdy w sali obrad Sejmu od 16 grudnia trwa protest posłów PO i Nowoczesnej stała się przedmiotem zainteresowania mediów w poniedziałek, po tym, jak w internecie pojawiło się jego zdjęcie na pokładzie samolotu, na którym widać go wraz z wiceszefową Nowoczesnej, posłanką Joanną Schmidt.

Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.

Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16. grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.