Ryszard Petru był pytany na czwartkowym briefingu w Sejmie o informacje, które w środę późnym wieczorem podały Rzeczpospolita i Onet, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Łącznie - jak ustalili dziennikarze - chodzi o faktury na kwotę 91 143,50 zł.

Sytuacja, w której znalazł się Mateusz Kijowski, jest jak rozumiem poprawna prawnie, niepoprawna etycznie. Oczekiwałbym od Mateusza Kijowskiego wyjaśnień i oczyszczenia się z tej sytuacji. Jest ona na pewno niezręczna dla niego - powiedział Petru.

Nie jestem członkiem KOD. Nie znam wszystkich faktów, nie będę oceniał człowieka po artykułach prasowych, ale to jest czas dla niego, by się oczyścił - dodał lider Nowoczesnej. Jak zaznaczył, Kijowski powinien wytłumaczyć, za co były te faktury, czy to było w uzgodnieniu z zarządem", tak by przekonać nie tylko Polaków, ale także członków KOD.

Mateusz Kijowski mówił w czwartek, że pieniądze, które trafiły na konto spółki MKM-Studio, nie są "z puszek", to były darowizny kierowane. Jak dodał, od wielu miesięcy nie pracuje już w tej spółce. Nie kłamałem. Od wielu miesięcy już nie wykonuję usług dla KOD, co więcej nie pracuję już w spółce MKM-Studio. To nie konto moje, ani mojej żony, tylko spółki. Trzeba pamiętać, że to są kwoty brutto - mówił Kijowski w programie #dzieńdobryPolsko w Wirtualnej Polsce.

Zapewnił, że wszystko od początku było to tak uzgodnione z organizacją. Nie dało się tego zrobić inaczej. Ja musiałem realizować te usługi" - wyjaśnił lider KOD. Jak dodał, nie otrzymywał wynagrodzenia za pracę w KOD-zie.

Kijowski tłumaczył później w czwartek dziennikarzom, że faktury były i są do wglądu. Są to faktury za faktycznie wykonane prace. Odnoszą się wyłącznie do pewnej czynności prac, które wykonywałem w tym obszarze. Jak również nie mają nic wspólnego z działalnością w KOD-zie, jako przewodniczącego czy lidera. Były po prostu związane z konkretnymi pracami, wykonywanymi przez spółkę, którą kierowałem - podkreślił.

Jak wyjaśnił, były to usługi informatyczne związane z organizacją pracy KOD-u. KOD powstał w internecie. Od pierwszych dni podlegał bardzo silnym atakom. Były takie dni, kiedy przez pół dnia się zastanawialiśmy, czy nasza grupa na Facebooku będzie istniała, czy też nie (...) Ta nasza obecność internetowa wymagała aktywnej prac" - powiedział. Tłumaczył, że kiedy KOD powstał, trudno było znaleźć osoby, czy firmy, które mogłyby część tych zadań wykonywać, nie wiedząc do kogo można mieć zaufanie, a do kogo nie. Jak mówił, to nie on zlecił te zadania swojej spółce.