Prezydent ma do poniedziałku 9 stycznia czas na podjęcie decyzji ws ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, które zmieniają strukturę szkół w Polsce.

- Na barkach prezydenta spoczywa ogromna odpowiedzialność. Wierzymy w to, oczekujemy tego, że tej odpowiedzialności sprosta i w najbliższy poniedziałek zawetuje tę szkodliwą ustawę. Ważąc wierność swojemu środowisku politycznemu z interesem milionów nauczycieli, rodziców, uczniów (prezydent) wybierze to drugie. Liczymy na to - powiedział na sobotniej konferencji prasowej wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

B. minister edukacji, posłanka PO Krystyna Szumilas, nawiązując do tego, że reforma likwiduje gimnazja, powiedziała, że "rządzący chcą ograniczyć możliwości edukacji polskich uczniów, chcą szkoły, która wraca do przeszłości".

Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018.