Mateusz Kijowski przyjechał do Namysłowskiego Ośrodka Kultury z byłym senatorem Józefem Piniorem, aby spotkać się z mieszkańcami tego miasta. W czasie, gdy trwało spotkanie, przed budynkiem NOK pojawiło się kilku mężczyzn z flagami i drewnianymi pałkami. Napastnicy weszli do holu budynku i zdewastowali ustawione tam dekoracje. Doszło do przepychanek z uczestnikami spotkania, którzy wezwali policję. Funkcjonariusze towarzyszyli uczestnikom spotkania do jego zakończenia.

Kijowski pojechał także do Dobrzenia Wielkiego, gdzie spotkał się z prowadzącymi głodówkę przeciwnikami powiększenia miasta Opole o tereny czterech ościennych gmin. W spotkaniu uczestniczył Adam Mazguła - emerytowany pułkownik, który po kontrowersyjnych wypowiedziach na temat stanu wojennego zrezygnował ze stanowiska szefa wojewódzkiej organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.