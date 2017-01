Poniedziałkowa konferencja marszałka Karczewskiego odbywa się w nowym Centrum Medialnym Sejmu w budynku "F".

- Rozmawiałem z dziennikarzami, przeprowadziłem wiele rozmów, rozmów indywidualnych, grupowych, były dwa duże spotkania, wszystkim tym dziennikarzom, szefom państwa redakcji bardzo dziękuję za przybycie, za obecność, za przedstawienie swoich opinii - mówił dziennikarzom Karczewski.

- My robimy krok w tył, Prawo i Sprawiedliwość robi krok do tyłu i podjęliśmy decyzję, którą chciałem państwu przekazać, że wracamy do tych warunków, jakie były, tych warunków pracy dziennikarzy, jakie były, do starych warunków, nie zmieniamy tych warunków - dodał.

Jak podkreślił, Centrum Medialne w budynku "F" będzie działało, funkcjonowało. - Tu będziemy mieli, mam nadzieję, lepsze warunki niż w Sejmie - zaznaczył.