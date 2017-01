Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować ponad 34 procent badanych. To wzrost o ponad 4 punkty procentowe względem grudnia 2016 roku. Spory spadek poparcia względem końca roku zanotowała Nowoczesna. Być może miało na to wpływ zamieszanie z podróżą do Portugalii lidera ugrupowania. - Na partię Ryszarda Petru zagłosowałby 13 procent respondentów – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. W grudniu poparcie Nowoczesnej deklarowało ponad 20 procent badanych.

Spadek partii Petru wykorzystała Platforma Obywatelska. W najnowszym sondażu ugrupowanie Grzegorza Schetyny poparłoby 17 procent badanych – wzrost o 2 punkty procentowe.

W Sejmie znalazłaby się także partia Kukiz’15 – 8,6 procent (bez zmian) i PSL – 5,7 procent (również bez zmian).

Próg wyborczy przekroczyłby też Sojusz Lewicy Demokratycznej - 5,9 procent poparcia (poprzednik wynik to 4,9)