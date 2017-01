"Spierajmy się, bo spór jest istotą demokracji, ale nie czyńmy ze świętego miejsca polskiej demokracji jakim jest Sejm (...) piaskownicy, czy szkolnego boiska" - apelował zachodniopomorski poseł PiS.

Jak podkreślił, posłowie PO z regionu wkraczają w Nowy Rok z trwającą okupacją sali plenarnej, z awanturami. Chciałbym z tego miejsca ze Szczecina zaapelować do polityków Platformy Obywatelskiej pana posła Sławomira Nitrasa, Arkadiusza Marchewki, Norberta Obryckiego, Magdaleny Kochan: o godz. 14 odbędzie się spotkanie organizowane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego - kończcie te awantury. Bierzmy się razem do pracy na rzecz Pomorza Zachodniego i Szczecina - podkreślił Joachim Brudziński.

Ja jestem politykiem racjonalnym, mocno stojącym na ziemi. Ja nie oczekuję, że ze strony pana posła Sławomira Nitrasa, pana posła Stanisława Gawłowskiego kiedykolwiek doczekamy się uczciwej i rzetelnej współpracy. Niech krytykują, od tego jest opozycja. Ale niech nie podpalają polskiej demokracji, niech umożliwią, aby tu na Pomorzu Zachodnim realizować to co Polakom, mieszkańcom Szczecina, Świnoujścia, Stargardu obiecaliśmy - mówił wicemarszałek Sejmu.

Obiecaliśmy, że odwrócimy oczy Warszawy na ten region i bardzo konsekwentnie staramy się to czynić. To może być dobry czas dla Szczecina i Pomorza Zachodniego. Naprawdę może to być czas, który wykorzystamy, że nasze dzieciaki nie będą chciały wyjeżdżać stąd w poszukiwaniu pracy do Londynu, Europy Zachodniej, do Poznania, czy Wrocławia - zaznaczył polityk PiS.

Marszałek Karczewski poinformował, że podczas spotkania z liderami partii zasiadających w Sejmie o godz. 14 chce przedstawić propozycję rozwiązania obecnego kryzysu parlamentarnego. Jak dodał, udział w spotkaniu potwierdzili wszyscy liderzy oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny.