Spotkanie liderów partii politycznych u marszałka Karczewskiego ma rozpocząć się o godz. 14. Rozmowa ma dotyczyć propozycji rozwiązania obecnego kryzysu politycznego. Karczewski poinformował, że udział w spotkaniu ws. rozwiązania kryzysu w Sejmie potwierdzili szefowie PiS Jarosław Kaczyński, PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Nowoczesnej Ryszard Petru oraz Paweł Kukiz.

Lider PO pytany, czy nikt z Platformy nie pojawi się na spotkaniu u marszałka Senatu odpowiedział: "dokładnie tak". - Nie będziemy rozmawiać o tym, bo nie ma tematu dzisiaj do rozmowy - powiedział. Jak dodał sposób organizowania takiego spotkania, które "ma być przełomowe" nie polega na "gorączkowym porannym wydzwanianiu na telefony komórkowe szefów partii". - To jest po prostu niepoważne - zaznaczył.

- To nie jest kwestia, którą powinien zajmować się Senat. Problem, który się zdarzył 2 tygodnie temu to jest konflikt, do którego doszło w Sejmie - powiedział Schetyna.

- Ja oczekuje od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zaangażowania się w rozwiązanie tego konfliktu, przyznania się do błędu i powrotu do Sali Plenarnej - dodał.

Jak podkreślił, jeżeli do tego nie dojdzie to oznacza, że marszałek Kuchciński "wywiesza białą flagę i chce wspierać się marszałkiem Senatu". - Czy teraz marszałek Karczewski będzie prowadził obrady Sejmu, czy Kancelaria Senatu będzie prowadzić sprawy Kancelarii Sejmu? Przecież to jest absurd - ironizował.