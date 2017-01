Karczewski poinformował o tym, że zaprosił wszystkich liderów partii politycznych na spotkanie w Senacie, bo chce na nim "przedstawić propozycję, również propozycję dla PO i całej opozycji, rozwiązania kryzysu parlamentarnego".

Karczewski powiedział, że chcę rozmawiać z liderami politycznymi przede wszystkim na temat prac nad budżetem. Jesteśmy gotowi przegłosować poprawki, tak żeby Sejm mógł debatować i mógł rozmawiać i mógł przeprowadzić debatę wokół tych propozycji Nowoczesnej, a mam nadzieję, że również i innych partii politycznych" - zapewnił.

Udział w spotkaniu biorą: przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Nowoczesnej Ryszard Petru oraz lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Lider PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że nikt z PO nie pojawi się na spotkaniu u marszałka Karczewskiego. Jak podkreślił, "to nie jest kwestia, którą powinien zajmować się Senat; problem, który się zdarzył dwa tygodnie temu to jest konflikt, do którego doszło w Sejmie". Oczekuję od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zaangażowania się w rozwiązanie tego konfliktu, przyznania się do błędu i powrotu do Sali Plenarnej - dodał.

Kukiz'15 zaproponuje m.in. powrót obrad do sali plenarnej

Na spotkaniu liderów partii parlamentarnych i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego zaproponujemy powrót obrad do sali plenarnej Sejmu i przywrócenie wcześniejszych zasad dostępu obywateli do parlamentu - zapowiedzieli posłowie Kukiz'15. Postulują też powołanie sejmowej komisji odwoławczej.

Pochwalili na konferencji prasowej w Sejmie inicjatywę marszałka Senatu zorganizowania w poniedziałek spotkania z liderami partii zasiadających w parlamencie w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego związanego z przeniesionymi do Sali Kolumnowej grudniowymi głosowaniami.

Politycy Kukiz'15 zapowiedzieli, że w czasie spotkania będą apelować o to, by rozpoczynające się w środę posiedzenie Sejmu odbyło się na sali plenarnej, tak żeby dziennikarze mogli obserwować obrady z galerii sejmowej. Posłowie blokujący mównicę powinni - ich zdaniem - zostać obciążeni karami finansowymi. Przedstawiciele ruchu Kukiz'15 chcą ponadto przywrócenia w całości "wcześniejszych zasad dostępu obywateli do Sejmu".

Kolejnym postulatem przedstawionym na konferencji jest wprowadzenie do regulaminu Sejmu "sejmowej komisji odwoławczej". W komisji - mówił poseł Kukiz'15, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka - zasiadałoby po jednym pośle każdego klubu i orzekałaby ona "czy przypadkiem decyzja marszałka o wykluczeniu posła z posiedzeniem nie była zbyt pochopna".

Pytany przez dziennikarzy, czy parlamentarzyści jego ugrupowania wezmą udział w posiedzeniu, jeśli będzie ulokowane w Sali Kolumnowej, Paweł Kukiz oświadczył, że jego miejsce pracy jest w sali plenarnej i nie będzie "biegał na Salę Kolumnową czy na Nowogrodzką, czy gdzie tam pan marszałek wymyśli".

Nie wolno uciekać przed problemem, problem się rozwiązuje - z całą pewnością jeżeli poseł jest nawoływany do opuszczenia mównicy przez marszałka, ma się podporządkować (...) dyspozycji marszałka, a w przeciwnym wypadku powinien zostać ukarany, i koniec - dodał.

Petru: Piłka po stronie PiS, musi pokazać jak chce się cofnąć

Petru powiedział przed spotkaniem u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, że apelował o spotkanie i dobrze, że ono się odbędzie. Zobaczymy, czy w ogóle jest możliwość jakiekolwiek wyjścia z tej sytuacji, ja tego nie wiem, żadne porozumienie nie zostało zawarte. Bardzo żałuję, że nie ma Platformy Obywatelskiej, dla mnie zjednoczona opozycja jest wartością - powiedział Petru.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy porozumienie nie jest osiągane przez wszystkie ugrupowanie polityczne z polskiego parlamentu - dodał.

Szef Nowoczesnej stwierdził, że piłka jest teraz po stronie PiS. Muszą pokazać, jak chcą się cofnąć (...) Piłka jest po stronie PiS-u, PiS popełnił błędy - powiedział Petru.

Podkreślił, że warunki Nowoczesnej cały czas są te same. Wolne media w Sejmie, na tych zasadach, które obowiązywały przed 16 grudnia (...) druga kwestia - budżet musi być przyjęty zgodnie z prawem, nie może być wątpliwości co do głosowania. I punkt trzeci - nie może być przypadkowo, bez uzasadnienia, poseł wykluczany z posiedzenia Sejmu - powiedział Petru.

Dodał, że z tymi warunkami idzie na spotkanie. Żałuję, że nie ma Grzegorza Schetyny, bo on, pamiętam, domagał się spotkania z Jarosławem Kaczyńskim - powiedział szef Nowoczesnej. Jak mówił, "ma intencję, żeby być w kontakcie z PO po tym spotkaniu".

Petru podtrzymał opinię, że budżet na 2017 r. został uchwalony nielegalnie. My jako Nowoczesna zgłosiliśmy to do prokuratury i uważamy, że najlepszym sposobem będzie również zgłoszenie całej procedury uchwalania budżetu do Trybunału Konstytucyjnego - dodał.

Od 16 grudnia 2016 r. w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie PO i Nowoczesnej, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r. Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do sali głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.