Wcześniej szef Nowoczesnej poinformował dziennikarzy o braku możliwości porozumienia z PiS w sprawie statusu głosowań przeprowadzonych na Sali Kolumnowej.

Zdaniem Stanisława Karczewskiego, postawa Ryszarda Petru to duża niezręczność polityczna, ponieważ to on był inicjatorem pomysłu zgłaszania poprawek do budżetu w Senacie. Na co my przystaliśmy. Ja również osobiście zgadzałem się z tym, żeby złożyć te poprawki, czy większość poprawek opozycji w Senacie, tak, aby potem one mogły być omawiane przez posłów. Umówiliśmy się właściwie wczoraj na to, że to będzie możliwe jeszcze na tym posiedzeniu, rozmawialiśmy również o terminach - poinformował marszałek.

Wyraził również zdziwienie, że z zaproszenia na spotkanie dwukrotnie nie skorzystał przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, który sam chciał i prosił o spotkanie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

Pytany, gdzie jego zdaniem - w kontekście wyników spotkania - odbędzie się zaplanowane na środę posiedzenie Sejmu, Karczewski odpowiedział, że to będzie decyzja pana marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego.