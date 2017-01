To jest lepsze, niż kabaret. Do tego, żeby było skrócenie kadencji Sejmu potrzeba 307 głosów. Po drugie, wielokrotnie mówiliśmy jako PiS, że nie ma na to szans. A po trzecie pan Petru powinien wiedzieć, że takiego wniosku nie popiera również szef PO Grzegorz Schetyna - powiedziała dziennikarzom Beata Mazurek po posiedzeniu klubu PiS.

Może portugalskie słońce mu źle podziałało na głowę, że znów wysnuwa ten postulat, o którym wszyscy mówią, że jest niedorzeczny - dodała posłanka PiS.