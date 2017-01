Przez wszystkie te lata zabiegaliśmy o to, by prawda wyszła na jaw, by ci wszyscy, którzy zginęli byli właściwie upamiętnieni. Jesteśmy blisko, coraz bliżej prawdy i tego dnia, w którym staną tutaj pomniki i żadne działania, które zmierzają ku temu, by temu się przeciwstawić nic nie pomogą - oświadczył prezes PiS w wystąpieniu przed Pałacem Prezydenckim.

Kontrmanifestacja przedstawicieli ruchu Obywatele RP / Polska Agencja Prasowa / Jakub Kamiski

Zwyciężymy z całą pewnością. Będzie prawda wbrew tym, którzy tutaj krzyczą. Wbrew tym wszystkim, którzy bronią kłamstwa, którzy bronią kłamstwa także tutaj. Wbrew tym wszystkim, którzy dzisiaj łamią prawo, którzy dzisiaj chcą sparaliżować Sejm, którzy chcą doprowadzić do tego by wielki plan naprawy Rzeczypospolitej się nie udał - podkreślił prezes PiS.

Jeszcze raz powtarzam: zwyciężymy, dojdziemy do prawdy, także do tej prawdy, która jest w grobach - powiedział Kaczyński. - Dojdziemy do prawdy i ci wszyscy, którzy dzisiaj za wszelką cenę chcą bronić kłamstwa, którzy chcą za wszelką cenę służyć tym, którzy są wrogami Polski, ci wszyscy będą się wstydzić i poniosą konsekwencje moralne, a tam gdzie łamią prawo także i inne tego wszystkiego, co czynią - dodał Kaczyński.

Galeria Przejdź do galerii » Kwiaty zamiast okrzyków i haseł. Poranne obchody miesięcznicy smoleńskiej [GALERIA] Premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, członkowie rządu oraz parlamentarzyści wzięli udział we mszy świętej w intencji osób, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. Złożono także znicze oraz kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy.

Jesteśmy pewni, że przyjdzie taki dzień, że Polska będzie ostatecznie uwolniona, od tej choroby, od tego wszystkiego co dzisiaj także widzimy. Przyjdzie taki dzień, że żadne krzyki, żadne wrzaski, żadne syreny tego nie zmienią. Polska zwycięży wbrew swoim wrogom, wbrew swoim zdrajcom - oświadczył lider PiS.

Zgromadzeni uczestnicy uroczystości skandowali: "Zwyciężymy! Targowica!".