- To nic poważnego - zapewnia nas wiceprezes PiS Joachim Brudziński. Dopytywany o szczegóły, ucina dalsze pytania. Co ciekawe, o wizycie u lekarza nic nie wiedziała rzecznik partii Beata Mazurek. "Super Express" podaje też – za politykiem z otoczenia prezesa PiS – że to jedynie rutynowe badania.

W 2015 r. "Newsweek" podawał, że Kaczyński ma poważne problemy ze zdrowiem – mówiło się nawet o cukrzycy. - Kondycja prezesa? Znakomita. To on nas goni do roboty – dementował wtedy wiceprezes PiS Adam Lipiński.