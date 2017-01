Sytuacja w Sejmie wymaga szybkiego i pozytywnego rozwiązania. Wszyscy obserwują to, co dzieje się w polskim parlamencie, z niepokojem, a czasem z brakiem zrozumienia dla tej sytuacji - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. Wzywa on polityków, by jak najszybciej uchwalili legalny budżet - jakiekolwiek bowiem wątpliwości mogą wpłynąć na napływ funduszy unijnych do Polski. Każdy, kto będzie miał złą wolę i będzie dociekliwie chciał sprawdzać prawną sytuację Polski z dwuznacznie uchwalonym budżetem, będzie miał mocne argumenty. Trzeba zrobić wszystko by nikt, kto będzie chciał wykorzystywać tę sytuację, tych argumentów nie miał - stwierdził były premier.

Jednocześnie jednak zauważył, że to PiS powinien ustąpić i doprowadzić do kompromisu z opozycją w sprawie budżetu. Odpowiedzialność zawsze w dużo większym stopniu spoczywa na władzy, dlatego nie mam wątpliwości, że to rolą władzy, PiS-u i szefostwa parlamentu jest uczynienie tego pierwszego kroku, aby dać przestrzeń do kompromisu - podsumował.