Pytany o słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który ocenił, że projekt uchwały autorstwa marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego "pozwoli opozycji wyjść z twarzą" Grzegorz Schetyna odpowiedział, że to stwierdzenie absurdalne. Tu nic się nie zmienia, jesteśmy na stanowisku takim jak rano, PiS nie chce znaleźć miejsca, przestrzeni do porozumienia, więc nic się nie zmienia - dodał.

Pytany o to, co stanie się, jeśli Senat przyjmie ustawę budżetową i trafi ona następnie do prezydenta odpowiedział, że będzie to odpowiedzialność tych, którzy go przejmują, przegłosowują, podpisują. My uważamy, że tego budżetu nie ma i ci, którzy gwarantują czy żerują, sankcjonują przestępstwo, będą za to odpowiadać - powiedział. Dopytywany o to, czy projekt uchwały marszałka Kuchcińskiego jest dla PO nie do przyjęcia odpowiedział: tak, nie do przyjęcia. Czytaj więcej Nic się nie stało, Sejm przyjął budżet? Zobacz, co napisał marszałek Kuchciński [MAMY TREŚĆ UCHWAŁY]