Grzegrzółka pytany, kiedy ustawa budżetowa zostanie przekazana do prezydenta powiedział w czwartek PAP, że "ustawa budżetowa będzie przekazana do Kancelarii Prezydenta w najbliższym czasie, niewykluczone, że jeszcze dziś".

Marszałek Sejmu otworzył wczoraj 34. posiedzenie. Warto to podkreślić wobec nieprecyzyjnych informacji pojawiających się w tej sprawie. Nie ma zwyczaju by marszałek Sejmu otwierając obrady, mówił które jest to posiedzenie. Marszałek Marek Kuchciński użył standardowego zwrotu "Otwieram posiedzenie", co w tym przypadku oznaczało rozpoczęcie kolejnego, 34 posiedzenia Sejmu - podkreślił szef Biura Prasowego Kancelarii Sejmu.

Pytany, jak marszałek Sejmu będzie reagował na blokadę mównicy i gdzie odbędą się obrady w takim przypadku, Grzegrzółka powiedział: - Marszałek Sejmu i Kancelaria Sejmu liczą na powrót do normalnych prac w Sali Posiedzeń, w ramach politycznego porozumienia. Przeniesienie obrad do Sali Kolumnowej to ostateczność, której marszałek chce za wszelką cenę uniknąć.