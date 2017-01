Dobrze, że okupacja się skończyła, natomiast muszą być wyciągnięte wnioski, i te które dotyczą wydarzeń, które za nami, czyli tych wszystkich deliktów regulaminowych, ale także prawno-karnych, które miały miejsce. Trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, trzeba tak przebudować Regulamin Sejmu, aby tego rodzaje operacje były bardzo, bardzo utrudnione - powiedział Jarosław Kaczyński w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał, innym wyjściem jest uczciwa umowa między partiami - że wracamy do cywilizowanych norm, jeśli chodzi o funkcjonowanie parlamentu i jeśli chodzi o to, co się dzieje na sali parlamentarnej. Bardzo chciałbym, żeby do tego doszło, ale dzisiaj nie bardzo widzę na to szansę i obawiam się, że będą potrzebne te inne środki - zaznaczył lider PiS.

Kaczyński nazwał wniosek PO o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego nieracjonalnym. Wniosek o odwołanie pana marszałka Kuchcińskiego ma charakter nieracjonalny, żeby nie powiedzieć kabaretowy - powiedział prezes PiS. Podkreślił, że co do tego, że Marek Kuchciński będzie dalej marszałkiem, nie ma żadnych wątpliwości.

Jednocześnie zaznaczył, że co do tego co będzie się działo z osobami, które pełnią różne funkcje w parlamencie i uczestniczyły w sposób oczywisty w łamaniu regulaminu, a w pewnych wypadkach, w moim przeświadczeniu, (...)także w łamaniu prawa karnego, to będzie trzeba podjąć odpowiednie decyzje.

Kaczyński dodał, że będą to decyzje wynikające z zasady: Wszyscy Polacy są równi wobec prawa i wobec wszystkich prawo musi być tak samo egzekwowane. W tym kontekście mówił o 10-miesięcznym wyroku więzienia dla osoby, która rzuciła w sędziego tortem i wyroku 10 miesięcy, ale w zawieszeniu, dla osoby, która działała w grupie przestępczej i dopuszczała się rozbojów i wymuszeń. Tak dzisiaj w Polsce wygląda sytuacja, sądownictwo. My to zmienimy, zmienimy Polskę - oświadczył.

Kaczyński był pytany, czy PiS złoży wniosek o odwołanie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), ale nie odpowiedział na to pytanie.