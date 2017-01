- To jest przede wszystkim głupie dla SKOK-ów, dlatego że to będzie oznaczało prawdopodobnie ucieczkę klientów, bo jeżeli się dowiedzą (…), pójdzie takie przekonanie, że oni są także wyjęci spod gwarancji bankowych, nawet jak tak nie będzie, ale pójdzie takie przekonanie, to będą stamtąd uciekać, więc myślę sobie, że poza wszystkim innym, to jest niemądre - tak prof. Ryszard Bugaj ocenił w TVN24 możliwość wyjęcia mniejszych SKOK-ów spod kontroli KNF.

- Myślę sobie, że to świadczy o tym, że w PiS niekoniecznie rozumieją, czym się zajmują. To zresztą widać na innych odcinkach – dodał prof. Bugaj.