Nie może być tak, że w parlamencie będzie dochodzić do scen precedensowych. Jeszcze nigdy żadna partia, nawet Samoobrona nie dopuściła się okupacji stołu prezydialnego. Muszą być z tego wyciągnięte konsekwencje. Są pewne pomysły, aby przebudować regulamin, ale dopóki nie ma jasnych zapisów, nie będę o tym mówić - mówił na antenie Radia ZET Adam Bielan.

Senator PiS od razu usłyszał riposty od swych opozycyjnych kolegów. Marek Sawicki z PSL zauważył bowiem, że gdyby marszałek Sejmu stosował się do obecnego regulaminu Sejmu, to konfliktu by nie było. Skrytykował też ministra Mariusza Błaszczaka, mówiącego o użyciu kodeksu karnego wobec opozycji - porównał tę sytuację do procesu brzeskiego i zamykania opozycji w więzieniu.

Grzegorz Schetyna pamięta taki język i mówienie o ''warchołach'' z czasów PRL. Wtedy milicja też groziła działaczom Solidarności. Niestety to wszystko wraca - dodał Jan Grabiec z PO. Nie godzimy się na straszenie posłów więzieniem. O takich rzeczach nie mówiliście państwo w kampanii, nie to proponowaliście obywatelom - mówiła Monika Rosa z Nowoczesnej.

Politycy nie mogli też porozumieć się w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Zdaniem Adama Bielana, Polska przez lata była "państwem drugiej kategorii w NATO". W Polsce nie było poważnych sił sojuszu, nie realizowano wartościowych inwestycji. To wszystko zmienia się dzięki postanowieniom szczytu w Warszawie. Putin od 9 lat prowadzi zakrojoną na szeroką skale modernizacje własnej armii, pytanie dlaczego Polska tak późno rozpoczęła przeznaczać 2% PKB na obronność - stwierdził.

Opozycja z kolei wskazywała, że zarówno nasi sojusznicy, jak i generałowie nie ufają nowemu szefowi resortu obrony. Niepokoi mnie relacja ministra MON z sekretarzem obrony USA. Widać, że poziom zaufania do ministra Macierewicza jest niski. Być może to efekt degradacji polskiego wojska - mówił Jan Grabiec. Z kolei Marek Jakubiak z Kukiz'15 zdradził, że politycy jego ugrupowania wystosowali interpelację do Antoniego Macierewicza, by wyjaśnił nagłe dymisje najważniejszych generałów polskiej armii.