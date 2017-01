- Taką dostałam informację - powiedziała w niedzielę w TVP Info Beata Mazurek, odpowiadając na pytanie, czy Angela Merkel wybiera się do Polski.

Dopytywana, czy wizyta będzie mieć miejsce 7 lutego, stwierdziła, że "to jest data, którą podała jedna z gazet". - Z informacji, które ja mam, rzeczywiście są przygotowania do takiej wizyty. Natomiast nie potwierdzę, czy to jest 7, czy nie, bo z tego co wiem taką wizytę organizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wiem, że przyjeżdża na zaproszenie pani premier Beaty Szydło i to ona będzie tą osobą, która będzie informowała o tym kiedy przyjedzie i na jakie tematy będzie z panią kanclerz rozmawiała - mówiła.

Jak informowała PAP w sobotę, rozmówcy agencji z niemieckiego MSZ powiedzieli, że wizyta Merkel miała początkowo odbyć się już na początku stycznia, jednak "z przyczyn obiektywnych", związanych z kalendarzem wizyt Merkel, przełożono ją na termin późniejszy.