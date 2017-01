- Myślę, że Donald Tusk ma parę masek. Jedną z tych masek jest polityk opozycyjny w Polsce, a nie tylko jest to szef Rady Europejskiej - powiedział Czarnecki i dodał, że Tusk "ma dość emocjonalnie negatywny stosunek do obecnej władzy w Polsce, a szkoda".

Europoseł PiS zaznaczył, że transfery unijnych pieniędzy do Polski nie są zagrożone. - Jeżeli jakieś zagrożenia widzę, to nie polegają one na takiej czy innej formie uchwalenia budżetu w Polsce, i nie polegają na relacjach między rządem a opozycją w Polsce, tylko na tym, że coraz więcej płatników netto, tych najbogatszych, ale także mniejszych od nas krajów, takich jak Holandia, Szwecja czy Austria, które wpłacają kupę "szmalu" do kasy Brukseli, coraz bardziej myślą jak najwięcej tych pieniędzy wziąć - mówił.

Pytany, czy zna stanowisko rządu ws. drugiej kadencji Donalda Tuska, odparł, że rząd obecnie czeka "na plany Tuska na drugą kadencję, co może zrobić też dla Polski".

Czarnecki chwalił też prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. - O prezesie Kaczyńskim można powiedzieć to, co mówiono o Kmicicu, że "nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nie lekki – mówił, w internetowej części programu "Gość Radia ZET", europoseł. Dodaje, że prezes "uwielbia" Henryka Sienkiewicza, a w rządzeniu PiS-em wykazuje się „ żelazną ręką”.

Czarnecki pytany o "Ucho Prezesa" odpowiada, że są w nim "elementy podobne" do rzeczywistości. - Jestem przekonany, że prezes nie będzie się z tego powodu obrażał. Ja się uśmiecham – uważa polityk.