Prezes PiS zapowiedział wcześniej, iż chciałby aby najbliższe wybory samorządowe w 2018 r. odbyły się według nowych zasad. Chodzi m.in. o wprowadzenie kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przezroczyste urny w lokalach wyborczych.

Jarosław Kaczyński, podczas poniedziałkowej wizyty w Starachowicach, udzielił wywiadu Radiu Kielce. Był pytany m. in. o propozycje zmian w ordynacji wyborczej. – Były wątpliwości co do tego, czy liczenie głosów w wyborach samorządowych było uczciwe, wobec tego trzeba uczynić wszystko żeby tych wątpliwości było jak najmniej. Żeby szanse na przeprowadzenie jakiś nielegalnych przedsięwzięć, akcji – które wprost trzeba po prostu nazwać fałszowaniem wyników wyborów – były możliwe najmniejsze – podkreślił.

Jak zaznaczył, stąd propozycje, odnoszące się także do kart wyborczych – ich produkcji, dłuższego przechowywania, sposobu liczenia głosów czy udziału członków komisji wyborczej i mężów zaufania w liczeniu głosów. – To wszystko propozycje, które już zresztą przedkładaliśmy w Sejmie. One były niestety odrzucane, ale które mają zabezpieczyć przed tymi niebezpieczeństwami i przekonać wszystkich – zarówno tych którzy bezpośrednio uczestniczą w wyborach jak i obywateli – że wybory są przeprowadzone uczciwie – dodał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński wśród polityków PiS / Shutterstock

Polityka poproszono o komentarz do pozytywnych komentarzy do części propozycji ze strony Kukiz '15 i Nowoczesnej. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka podkreślił w poniedziałek, że Kukiz'15 opowiada się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych na wszystkich szczeblach samorządu oraz za wprowadzeniem dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Z kolei poseł Nowoczesnej Michał Stasiński mówił, że partia popiera pomysł wprowadzenia kadencyjności wójtów. Zaznaczył, że zmiany powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami.

Te zmiany są tak oczywiste, tak trudno uzasadnić sprzeciw wobec nich, że tak bardzo zaskoczony nie jestem. Bo w gruncie rzeczy, kto może mówić, że wybory bardziej transparentne, trudniejsze do sfałszowania są gorsze od tych, które łatwiej sfałszować? Tylko ktoś, kto tak naprawdę chciałby, żeby wybory przebiegały w sposób nieuczciwy. Trudno, żeby sądzić, iż partie polityczne będą chciały się do tego przyznawać – argumentował Jarosław Kaczyński.

Oczywiście są tacy, którzy zawsze mówią "nie, bo nie". Jeśli Nowoczesna, która niestety do takich partii należała, dzisiaj zmienia zdanie, to tylko można się z tego cieszyć – ocenił lider PiS.

Kaczyński był też pytany czy ograniczenie kadencyjności szefów lokalnych samorządów, nie uniemożliwi kandydowania wielu dobrym samorządowcom.

Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości są możliwe sytuacje, gdy na trzecią kadencję nie będzie mógł być wybrany wójt, prezydent czy burmistrz, świetnie pełniący swoją funkcję i cieszący się dużym poparciem społecznym. Jednak w opinii szefa PiS "niestety dużo częstsze" są przypadki, gdy "przedłużanie poparcia wynika z pewnych mechanizmów bezwładu społecznego, a czasem także z mechanizmów patologicznych".

Powstają kliki, oddziaływują różnymi sposobami, także manipulacyjnymi na społeczeństwo. (…) Ta władza się przedłuża, a nie działa w interesie wszystkich, w interesie dobra wspólnego – zauważył szef PiS. Jak mówił, dobry samorządowiec, może spełniać się na różnych poziomach samorządu, także w życiu publicznym w skali kraju, np. w parlamencie. – To chodzi po prostu o pewną sprawność i o uczciwość – ocenił Kaczyński.

Jego zdaniem, takie osoby mogą sobie dobrze dawać radę np. sprawując funkcje wojewodów, ministrów i ich zastępców. – Przypomnę, że dzisiejsza nasza pani premier – z której jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni – była przedtem burmistrzem niebyt wielkiego miasta i innych funkcji kierowniczych nie pełniła – podkreślił Kaczyński, mówiąc o Beacie Szydło, która była burmistrzem Brzeszcz (miasto liczy ok. 12 tys. mieszkańców, a cała gmina – ponad 21 tys.).