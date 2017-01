Szydło była pytana we wtorek przez dziennikarzy o jej stosunek do zbiórki WOŚP.

Zawsze warto pomagać (...), każdy może czynić to na różne sposoby. Jedni poprzez Caritas drudzy poprzez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy inni jeszcze poprzez inne fundacje. Ja znam również i takie osoby, które pomagają, ale tym się nie chwalą i robią to z bardzo wielkim sercem, od długiego czasu, ale wolą to robić anonimowo. Bo liczy się serce. Zawsze w pomocy drugiemu człowiekowi przede wszystkim liczy się serce - powiedziała premier.

Jak powiedziała, wspiera WOŚP. - Ja zawsze do puszki dzieci, które pod kościołem parafialnym u mnie stoją w czasie WOŚP, wrzucam właśnie takie datki na pomoc - mówiła.