Posłowie PO i Nowoczesnej chcieli - jak informuje "Do Rzeczy" - by opozycja wspólnie podpisała apel do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego o "pilną interwencję" w związku z tym, co działo się wtedy w Polsce. Na tyłach sali plenarnej spotkali się liderzy PO i Nowoczesnej - Grzegorz Schetyna oraz Ryszard Petru, wraz z szefem PSL, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Sylwestrem Chruszczem i Agnieszką Ścigaj z Kukiz'15.

Uderzyło mnie, że pismo było już gotowe. Chodziło tylko o to, żebyśmy się pod nim podpisali. Co pod nim było? Ocena sytuacji w Polsce, slogany o zagrożeniu dla demokracji, rosnącym faszyzmie i apel do instytucji brukselskich o natychmiastowe zajęcie się tym, co dzieje się w Polsce i interwencję - mówi tygodnikowi poseł Chruszcz.

Z apelu nic jednak nie wyszło, bo zarówno ludowcy, jak i politycy Kukiz'15 odmówili podpisania się pod pismem, które miało być odczytane na wspólnej konferencji opozycji. Prędzej poprosilibyśmy o pomoc Belzebuba niż Brukselę o bratnią interwencję - tłumaczy poseł Chruszcz. Był taki apel. Jasno oświadczyłem, że nie będę brał udziału w żadnych działaniach, które prowadzą do tego by zewnętrzne instytucje czy organizacje ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski. Po tym jak odmówiłem sygnowania apelu i okazało się, że nie będzie to wspólny apel opozycji, to z projektu zrezygnowano - wtóruje mu lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz.