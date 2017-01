Grzegorz Schetyna, Urszula Augustyn i Katarzyna Mrzygłocka pojechali do Tarnowa spotkać się z sympatykami i działaczami PO. Nagle na salę wtargnęła grupa młodych mężczyzn, którzy zaczęli skandować "to, co chcecie w parlamencie, macie właśnie w tym momencie" i "raz dwa trzy, niemieckie psy" - napisał portal 300polityka.pl.