Jedno jest niezmienne - na czele sondażu jest PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego, jak wynika z sondażu dla "Super Expressu" i NOWEJ TV, zagłosowałoby 34 proc. badanych. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska, która cieszy się poparciem 16 proc. obywateli. Problemy ma za to Nowoczesna. Poparcie dla niej - w ciągu zaledwie 3 tygodni - spadło z 24 do 15 proc.

Winą za ten stan prof. Kazimierz Kik obarcza zachowanie lidera partii. Ten spadek spowodowany jest ostatnimi wydarzeniami, jakie działy się wokół Ryszarda Petru. Doszło przecież do jego swoistej kompromitacji"- mówi socjolog. A ponieważ w Polsce mamy do czynienia z partiami wodzowskimi, to jeśli lider się kompromituje, traci na tym nie tylko on, ale i cały jego obóz - tłumaczy.

W Sejmie znalazłyby się też jeszcze trzy ugrupowania - Kukiz'15 (14 proc.) oraz obie partie lewicowe - SLD (10 proc.) oraz Razem (5 proc.). Ludowcy i Wolność nie przekroczyłyby progu wyborczego.