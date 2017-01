Mam hipotezę, ale nie będę się z nią zdradzał – zastrzegł Mateusz Kijowski w audycji „Gość Radia ZET”, pytany o podejrzenia co do źródła wycieku faktur.

Sugeruje pan, że gdzieś w KOD jest kret służb specjalnych? – drążył temat Konrad Piasecki.

Na pewno jest, to byłoby dziwne, gdyby nie było. W demokratycznym może w pełni państwie byłoby to dziwne, ale w państwie, w którym żyjemy, byłoby dziwne, gdyby nie było – odparł Kijowski. – To nie jest akcja przeciwko Kijowskiemu, jestem przekonany, że ja jestem tylko środkiem do tego, żeby ten KOD osłabić – ocenił. – Ktoś wyniósł dokumenty z wewnątrz KOD-u, rozesłał je do mediów i wiadomo, że nie zrobił tego w czystych intencjach – dodał.