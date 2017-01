Sondaż został zrealizowany w dniach 7-15 stycznia, w więc jak pisze CBOS, jeszcze w końcowej fazie kryzysu parlamentarnego, który na kilka tygodni zdominował życie polityczne w kraju.

W porównaniu z sondażem z grudnia 2016 r. nie zmienili się liderzy rankingu zaufania. Tak jak w poprzednim badaniu 59 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy. Nieufność do prezydenta wyraziło 28 proc. (spadek o 1 punkt proc.). Premier Beacie Szydło ufa 53 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu); szefowej rządu nie ufa 31 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.). Zaufanie do Pawła Kukiza wyraziło 49 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.); liderowi Kukiz'15 nie ufa 23 proc. (spadek o 2 pkt proc.).

Kolejne miejsce w rankingu zaufania zajął minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, któremu - tak jak w ubiegłym miesiącu - ufa 41 proc. respondentów. Nie ufa mu 39 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Na piątym miejscu w styczniowym rankingu CBOS znalazł się szef PiS Jarosław Kaczyński, do którego zaufanie wyraziło 37 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.). Prezesowi PiS nie ufa 50 proc. ankietowanych (bez zmian).

Kolejny w rankingu zaufania jest szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 36 proc. badanych (to wzrost o 9 punktów proc.), nie ufa mu 10 proc. (mniej o 3 punkty proc.). 32 proc. ankietowanych nie zna tego polityka.

Wicepremierowi, ministrowi rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu ufa 36 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.); nieufność wobec niego zadeklarowało 18 proc. ankietowanych (bez zmian).

Wicepremierowi, szefowi resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 35 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty proc.); nie ufa mu 24 proc. (mniej o 2 punkty proc.).

Zaufanie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej deklaruje 30 proc. badanych (bez zmian), nie ma do niej zaufania 14 proc. (mniej o 2 punkty proc.). Nie zna minister 39 proc. ankietowanych - to drugi najwyższy wskaźnik w styczniowym sondażu.

29 proc. zaufaniem ankietowanych cieszy się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak (bez zmian); nie ufa temu ministrowi także 29 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.).

Także 29 proc. badanych ufa szefowie MON Antoniemu Macierewiczowi (wzrost o 1 pkt proc.); nie ufa mu 51 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.).

Minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej ufa 27 proc. badanych (więcej o 2 pkt proc.); nie ufa minister 25 proc. (mniej o 3 pkt proc.); nie zna minister 32 proc. badanych.

26 proc. ankietowanych (bez zmian) ma zaufanie do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego; nie darzy go zaufaniem 28 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).

Także 26 proc. ufa liderowi PO Grzegorzowi Schetynie (wzrost o 2 pkt proc.); nie ufa mu 41 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.)

Szefowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru ufa 25 proc. respondentów (spadek o 6 pkt proc.); nie ufa mu - 41 proc. (wzrost o 10 pkt proc.).

Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu ufa 23 proc. badanych (wzrost o 8 pkt proc.); nie ufa mu 16 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Nie zna tego polityka 44 proc. ankietowanych - to najwięcej w styczniowym sondażu CBOS.

22 proc. badanych ufa wicepremierowi, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu (mniej o 2 pkt proc.); nie ma do niego zaufania 21 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.). Nie zna tego polityka 37 proc. badanych.

Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 22 proc. ankietowanych (więcej o 3 pkt. proc.), nie darzy go zaufaniem 30 proc. badanych (wzrost o 9 pkt proc.)

21 proc. ankietowanych ufa ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi (więcej o 2 pkt proc.); nie ufa mu 20 proc. (wzrost o 1 pkt proc.); nie zna ministra 39 proc. badanych.

Szefowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 15 proc. ankietowanych (to wzrost o 1 pkt proc.); nie darzy go zaufaniem 19 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Nie zna go 41 proc. badanych.

Wzrost o 10 pkt proc. nieufności do Petru jest największą zmianą w sondażu CBOS w porównaniu do badania z grudnia 2016 r. Znacznie spadło też, bo o 6 pkt proc., zaufanie do tego polityka. Inne znaczne zmiany to wzrost - o 9 pkt proc. - nieufności do marszałka Kuchcińskiego oraz wzrost zaufania do Władysława Kosiniak-Kamysza - o 9 pkt proc. oraz do marszałka Karczewskiego - o 8 pkt proc.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-15 stycznia 2017 r. na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.