To reakcja posłów PO na to, że sejmowa komisja ustawodawcza zarekomendowała w czwartek odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy ich autorstwa, który dotyczy reprywatyzacji w Warszawie. Wniosek o odrzucenie projektu złożył poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Poparło go 14 posłów, dziewięciu było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Poseł PO Marcin Kierwiński, komentując decyzję komisji stwierdził, że jest to bardzo dziwna i smutna sytuacja. Jeszcze kilka tygodni temu na sali plenarnej słyszeliśmy, że PiS chce pracować nad tym projektem, słyszeliśmy, że PiS chce rozwiązać problem reprywatyzacji warszawskiej, chce wyeliminować wszelkie patologie prawne, które narosły wokół tej reprywatyzacji - mówił.

Okazuje się, że jednak słowa słowami, natomiast PiS bardzo chce utrzymywać tą mętną wodę, która pojawiła się wokół reprywatyzacji, PiS bardzo chce utrzymywać komunistyczne prawo, chce ręka w rękę z Bierutem łupić warszawiaków, łupić Warszawę - dodał. Jak podkreślił projekt PO jest całościowy i rozwiązuje wszelkie kwestie związane z reprywatyzacją warszawską. PiS nie chciało nad tym projektem procedować, PiS uznało, że tylko polityczne igrzyska takie jak komisja weryfikacyjna, to jest coś, co ich interesuje - powiedział poseł PO.

Jego zdaniem politycy PiS nie chcą rozwiązać problemu reprywatyzacji warszawskiej, mają szczytne hasła na sztandarach, natomiast w praktyce tak naprawdę są za tym, aby ta mętna woda wokół reprywatyzacji nadal była utrzymywana, żeby wszelkie te patologie, które się pojawiały nie zostały wyeliminowane. Bardzo nad tym bolejemy - dodał Kierwińki.

Według innego posła PO Roberta Kropiwnickiego w trakcie czwartkowego posiedzenia komisji nie padły żadne argumenty merytoryczne, co do projektu ustawy.

Padły argumenty stricte polityczne, mówiące o tym, że trzeba w całym kraju uregulować, że Warszawa nie jest taka ważna, że inni też cierpią. Ale kiedy dekret Bieruta dotyczył tak naprawdę tylko Warszawy i tutaj jest najwięcej osób poszkodowanych przez te przepisy - one wymagają koniecznej regulacji - dodał.

Wiceszef klubu PO Andrzej Halicki ocenił natomiast, że PiS idzie obecnie drogą lewicy, która zablokowała uregulowanie spraw majątkowych w Warszawie, a jednocześnie w gruncie rzeczy odmówiła ochrony lokatorom. Według niego, ze strony PiS padały zapewnienia, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej to jest krok we właściwym kierunku.

Dziś wzywamy prezesa Jarosława Kaczyńskiego do ustosunkowania się do tych zapowiedzi posłów PiS - czy mając ten dowód czarno na białym, że PiS nie chce uregulowania tej kwestii - czy w związku z tym uważa dekret Bieruta za dalej obowiązujący? Bo tak jest w praktyce - dodał Halicki. Kierwiński zaapelował natomiast do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o to, żeby zweryfikował złą decyzją swoich kolegów parlamentarzystów.