Lech Wałęsa to wielki Polak i wielki człowiek! Nawet jeśli PiS będzie bardzo mocno obrzucał Wałęsę błotem, to jest to ktoś - kto doprowadził do przełomu w Polsce w 1989 roku. Poszły za nim miliony Polaków, które uwierzyły, że Polska może być lepszym krajem. Wałęsa jest kolejnym miejscem wojny, którą PiS prowadzi. PiS chciałby zbudować pomnik Jarosławowi Kaczyńskiemu - mówił na antenie Radia ZET Stanisław Gawłowski z PO. Polityk komentował w ten sposób nieoficjalne informacje PAP, jakoby biegli, wynajęci przez IPN mieli na podstawie teczek znalezionych w willi Czesława Kiszczaka uznać, że były prezydent współpracował z SB. Wydarzenia w latach 80 i 90 są wielką zasługą Wałęsy. Wszyscy się dziwią dlaczego Polska niszczy symbol - dodała z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.

Innego zdania był prof. Andrzej Zybertowicz. Problem polega na tym, że w III RP wytworzono system kłamstwa ws. TW Bolka. Poziom zakłamania jest bardzo wysoki - powiedział prezydencki minister. Ciągano po sądach ludzi, którzy mówili prawdę - stwierdził.

Kolejnym tematem, o który kłócili się politycy była zapowiadana przez prezesa PiS reforma ordynacji wyborczej do samorządów. Zdaniem Marka Sawickiego, bez zmiany ustawy zasadniczej plany Jarosława Kaczyńskiego się nie powiodą.W konstytucji mamy zapisane, że kadencyjność dotyczy tylko i wyłącznie prezydenta Polski. Jeśli PiS chce wprowadzić kadencyjność w samorządzie, niech zmieni konstytucje - zauważył.

Także wprowadzana reforma sądów nie spodobała się opozycji. Ziobro kłamie mówiąc, że to będzie mały remoncik. Remontu nie zaczyna się od wysadzania sądownictwa - stwierdziła Gasiuk-Pihowicz. W odpowiedzi Jarosław Sellin zauważył, że sędziowie, którzy zażarcie bronili się przed lustracją, są obecnie bardzo krytycznie oceniani przez obywateli.