Chcemy prowadzić i prowadzimy taką politykę, która jest ukierunkowana na zwykłego człowieka. Rozwiązania, które wprowadzamy, są wprowadzane ku niezadowoleniu wielu elit, może niejasno artykułowanych, ale za to my jesteśmy atakowani. Chcę państwu powiedzieć jedno: ten program będzie zrealizowany z żelazną konsekwencją. I nie zostanie zatrzymany przez żaden jazgot i żadne demonstracje - zwracał się Andrzej Duda do mieszkańców Żagania.

Prezydent prosił również o wsparcie przy wprowadzaniu programu partii rządzącej, który jest "proobywatelski i prospołeczny". - Mam nadzieję, że państwo przyjedziecie, albo zbierzecie i pokażecie swoją postawą, że właśnie takiej polityki chcecie - mówił.