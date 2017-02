Dutkiewicz podkreślił na konferencji prasowej, że podpisane w środę porozumienie jest potwierdzeniem koalicji Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z radnymi Nowoczesnej w Radzie Miejskiej Wrocławia. Będziemy wspólnie pracować, by przygotować interesującą strategię wyborczą na 2018 r. - zapowiedział.

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zaznaczył, że „w czasach kiedy dobra zmiana okazała się złą zmianą” należy zawierać koalicje po to, by pokazać, że można pracować „dla rozwoju, a nie przeciwko”. Zakładamy, że wybory samorządowe odbędą się w terminie. Prezydent Dutkiewicz deklarował, że w nich nie wystartuje, ale my zrobimy wszystko by Wrocław nie był PiS-owski - podkreślił Petru.

W czwartek Dutkiewicz ma zaprezentować nową wiceprezydent Wrocławia z Nowoczesnej. Według lokalnym mediów będzie to Magdalena Piasecka, prezes miejskiej fundacji Convention Bureau.

W kwietniu 2016 r. sześciu radnym PO z Rady Miejskiej Wrocławia przeszło do Nowoczesnej i utworzyło klub tej partii w radzie. Nowy klub utworzył koalicję z radnymi prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, która w środę nabrał formalnego charakteru. Obecnie koalicja rządząca dysponuje 18 radnymi z 37-osobowej Radzie Miejskiej Wrocławia.