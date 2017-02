Sasin podkreślił, że proponowane zmiany nie mają celu politycznego. - Mieszkańcy tych 33 gmin i tak większość swoich aktywności wiążą z Warszawą – tu się uczą i pracują. Nie możemy się obrażać na rzeczywistość. Metropolia warszawska istnieje, tylko nie ma dzisiaj mechanizmów prawnych, które pozwalają na dobrą współpracę w ramach metropolii – dodał polityk na antenie radia ZET.

Dopytywany o to, dlaczego projekt nie był konsultowany z gminami, odpowiadał, że żeby nad czymś dyskutować, to trzeba mieć najpierw projekt, który się pokaże. - Jak były tworzone powiaty, to gminy się wypowiadały? – pytał Sasin.

Polityk PiS dodał, że jego partia "dostrzegamy pewne problemy" w nowych przepisach, m.in.: zasadę podwójnej większości. - Jesteśmy gotowi wycofać się z tego na rzecz wyborów proporcjonalnych w okręgach wyborczych. Zasada podwójnej większości mogła blokować decyzyjność i trzeba ją zmienić. I ją zmienimy – zadeklarował poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk PiS ocenił, również, że Platforma Obywatelska boi się, że po aferze reprywatyzacyjnej nie będzie w stanie wygrać wyborów w Warszawie. - Rozpętują histerię, żeby na strachach wygrać. Wczorajsza konferencja Gronkiewicz-Waltz to kompromitacja – ocenił Sasin.