Według projektu przygotowanego przez PiS, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Marcin Święcicki powiedział w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że Europejska Karta Samorządu Lokalnego stanowi, iż wszelkie zmiany terytorialne w samorządach powinny być konsultowane - w miarę możliwości za pomocą referendum, ze wspólnotami lokalnymi. To co zostało przygotowane jest wbrew Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, nie ma żadnych konsultacji - powiedział poseł PO.

Przyjęta 15 października 1985 roku Europejska Karta Samorządu Lokalnego stanowi zbiór zasad i wartości określających standardy europejskiej samorządności terytorialnej. Zdaniem Święcickiego, w projekcie PiS jest kuriozum na skalę światową, ponieważ okoliczne podwarszawskie gminy mają wybierać burmistrza gminy Warszawa. Takiego kuriozum, sprzecznego z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, konstytucją, wszelką tradycją nie ma - podkreślił.

Według posła PO, celem projektu jest wyłącznie zwiększenie szans posła Sasina w wyborach na prezydenta Warszawy. To jedyny cel tej ustawy - stwierdził Święcicki. Zaapelował do PiS, by wycofało swój projekt z Sejmu.

Zgodnie z projektem PiS, miasto stołeczne Warszawa - jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym - ma swoim zasięgiem objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają "wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Organami miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa.

Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów".

Poseł Sasin, który prezentował projekt PiS w ostatnich dniach, zapowiedział w piątek, że PiS odejdzie od zawartej w projekcie koncepcji dotyczącej wyboru i składu Rady miasta stołecznego Warszawy, która obecnie skutkowałaby tym, że 200 tysięczny Mokotów miał jednego radnego w tej radzie, tyle samo, co mała gmina podwarszawska.

Odejdziemy od tej koncepcji, bo pojawiły się głosy, że może dochodzić do pewnej blokady decyzyjnej w tak skonstruowanej Radzie, a my chcemy stworzyć organizm, który będzie prężny i będzie mógł podejmować decyzje. To nas przekonuje, aby od tego rozwiązania odejść na rzecz proporcjonalnych wyborów, tak jak to w tej chwili wygląda w wyborach do Rady Warszawy, czyli tylu radnych ilu mieszkańców - mówił Sasin w Radiu Zet. Stwierdził też, że w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego nie ma żadnych celów politycznych, a PO jest w tej kwestii "histeryczna".

