- Na temat smogu wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Są dwie rzeczy: jest to, co należy do państwa i to, co należy do samorządów. Do państwa należy opracowanie systemu zmierzającego ku temu, żeby samorządy miały możliwość realizacji, albo przymus realizacji tego, żeby było dobre powietrze. I tak rzeczywiście w tym kierunku pracujemy - poinformował minister na konferencji prasowej w Warszawie.

Przypomniał, że Ministerstwo Energii opracowuje rozporządzenie dotyczące jakości paliw. - Czyli nie będzie można dostać paliw gorszej jakości od tych, które są określone normą - wyjaśnił Szyszko.

- W Ministerstwie Rozwoju jest wydawane rozporządzenie odnośnie jakości kotłów, czyli (...) poniżej pewnej sprawności nie będzie wolno takich kotłów w ogóle zakupić w Polsce - dodał.

Poinformował, że samorządom ma pomóc także specjalny program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odnosząc się do smogu w stolicy Szyszko zwrócił uwagę, że Warszawa nie posiada takiego planu, ponadto w mieście zostały zabudowane kliny zapowietrzające. Mówił także o warszawskich elektrociepłowniach. - Vattenfall kupił chyba 60 proc. elektrociepłowni warszawskich, miał zapłacić chyba 900 mln dolarów, w tym miał zapłacić gotówką 236 mln i zapłacił, a resztę miał spożytkować na modernizację kotłów - powiedział.

- Z tego co wiem modernizacja kotłów nie nastąpiła. A elektrociepłownie zostały odkupione przez PGNiG za 3 mld zł - dodał.