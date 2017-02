Szefowa niemieckiego rządu będzie gościć w Warszawie we wtorek. Podczas wizyty spotka się z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Planowane jest także jej spotkanie z szefami PO Grzegorzem Schetyną oraz PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Prezes PSL powiedział dziennikarzom, że otrzymał w ubiegłym tygodniu od ambasadora Niemiec zaproszenie na spotkanie z kanclerz Merkel. Razem z CDU - partią, której szefową jest kanclerz Angela Merkel – jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej, więc pewnie naturalnym jest taka możliwość spotkania - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, wstępnie został zaproszony na spotkanie do rezydencji ambasadora Niemiec, choć - jak zaznaczył - powinien otrzymać jeszcze potwierdzenie miejsca, w którym odbędzie się spotkanie.

Lider PSL poinformował, że chciałby rozmawiać z Angelą Merkel m.in. o kwestiach związanych z Brexitem i zabezpieczeniem interesów UE, w tym Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Będę też poruszał kwestie związane z mniejszością polską w Niemczech i takimi prawami, które będą gwarantować godne funkcjonowanie Polaków w Niemczech. Powinny to być takie same warunki, jakie mniejszość niemiecka ma w Polsce - zaznaczył szef PSL.

Jak podkreślił, chce też rozmawiać z kanclerz Niemiec o bezpieczeństwie energetycznym. Nord Stream 1 ani Nord Stream 2 nie służy temu bezpieczeństwu - ocenił Kosiniak-Kamysz. Trzeba się upomnieć o europejską solidarność. Jeśli mamy być solidarni w wielu sprawach i do tego nawołują Niemcy, to bądźmy też solidarni w bezpieczeństwie energetycznym Polski i innych państw. Nie burzmy wspólnej strategii. Nord Stream 1 ani Nord Stream 2 nie wzmacnia tego zaufania i solidarności – ocenił szef PSL.

Dodał, że jeśli będzie to możliwe chciałby poruszyć także temat solidarności europejskiej. Odbudowy struktury UE na bazie wartości. O tym pani kanclerz mówiła dużo na zjeździe CDU i trzeba do tego wrócić - powiedział prezes PSL. Dodał, że za kilka tygodni na Malcie planowany jest kongres Europejskiej Partii Ludowej. Spotkanie w Warszawie będzie dobrym momentem by się do tego przygotować - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.