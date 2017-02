- Jeśli (Angela Merkel - red.) poruszała ten temat, to tylko z panią Szydło, bo to jest kwestia Rady Europejskiej - tłumaczył. Według Olechowskiego, wątpliwości co do poparcia Tuska są "żałosne i skandaliczne". - Gdybym miał organizować jakąś akcję w tej sprawie, wysłałbym do Polski Wiktora Orbana. To on jest jednym z promotorów Tuska - podsumował.