W poniedziałek Rada Warszawy głosami PO przyjęła uchwałę ws. przeprowadzenia 26 marca referendum ws. zmian w ustroju Warszawy i zmiany jej granic. Referendum jest związane z projektem ustawy PiS przewidującym m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

Teraz uchwała trafi do wojewody mazowieckiego, którym obecnie jest Zdzisław Sipiera (PiS). Wojewoda może nie zgłosić zastrzeżeń do uchwały, albo stwierdzić jej nieważność. W tym drugim przypadku miasto może odwołać się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Z punktu widzenia logiki to referendum nie ma sensu, bo ono jest zarządzane w momencie kiedy zaczynamy dopiero rozmowę w tej sprawie - powiedział Sasin w środę dziennikarzom w Sejmie. Podkreślił, że o godz. 13. odbędzie się spotkanie nt. projektu ustawy. Na godz. 15 zaplanowano konferencję wojewody mazowieckiego. - To pierwsze, mam nadzieje z cyklu spotkań w tej sprawie - dodał poseł.

Jego zdaniem pytanie zawarte w uchwale o referendum "wisi w próżni". - To pytanie jest o coś, co nie ma miejsca, nie jest w planach, ani w intencjach, ani w faktach. Z tego punktu widzenia to referendum jest dziwne - ocenił.

Jednocześnie podkreślił, że referendum nie odnosi się do projektu PiS. - Referendum mówi o przyłączaniu gmin do Warszawy, nie ma takiego projektu, ustawa o tym nie mówi- zauważył poseł. - To jest punkt wyjścia do rozmów, nie można mówić o referendum, kiedy być może okaże się za chwile, że to będzie inny projekt. To nie ma sensu - dodał.

- Referendum można byłoby uznać, że jest sensowne, gdybyśmy mieli w 100 proc. propozycję, gotową do wprowadzenia, uchwalenia. Wtedy można się wypowiadać o czymś takim. A referendum na początku nie ma sensu bo oznacza, że PO po prostu nie chce rozmawiać o metropolii, zmieniła zdanie - oświadczył Sasin.

Zapowiedział też, że projekt ustawy PiS w sprawie metropolii warszawskiej będzie procedowany jak skończą się wszystkie konsultacje.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum złożył na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy szef klubu PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Przeciwko inicjatywie byli radni PiS.

Zgodnie z przyjętą uchwałą pytanie w referendum ma brzmieć: "Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?". Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: "TAK"/ "NIE".