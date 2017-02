Chodzi o chińską inwestycję w terminal przeładunkowy, tzw. "suchy port" obsługujący połączenie kolejowe pomiędzy Chengdu a Łodzią. Podczas czwartkowej debaty w Sejmie nad expose szefa MSW Witolda Waszczykowskiego głos zabrał m.in. b. wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski (PO). Odnosił się on m.in. do kwestii współpracy Polski z Chinami.

Pan prezydent, pani premier, minister Waszczykowski mówili jakie Chiny są dla nas ważne, i mówiliście o tej ważnej inicjatywie jaką jest Nowy Jedwabny Szlak i co? I okazuje się, że minister Macierewicz torpeduje wszystkie chińskie inwestycje - mówił Trzaskowski. Do tych słów postanowił odnieść się Macierewicz. Chciałbym się odnieść do nawet nie fałszywego, tylko wynikającego z absolutnej niekompetencji stwierdzenia pana Trzaskowskiego - powiedział.

Macierewicz tłumaczył, że to co zostało przez polityka PO określone jako działanie ministra obrony narodowej przeszkadzające realizacji Nowego Jedwabnego Szlaku polega na tym, iż zostają podjęte wszelkie starania, by +suchy port+, który ma być lokowany w Łodzi, był w dyspozycji spółki z większością Skarbu Państwa, a nie ludzi o niewiadomej konduicie. Na tym polega to przeszkadzanie - dodał.

W ocenie Macierewicza Platforma nieustannie dąży do tego, by w przedsięwzięciach między Polską a zewnętrznymi podmiotami były realizowane interesy obcych państw i innych przedsiębiorstw, a nie Skarbu Państwa.

Do wypowiedzi Macierewicza odniósł się Trzaskowski, który dopytywał szefa MON, czy gwarantuje on, że będzie realizowana inwestycja Chengdu-Łódź. Może ja mam złe informacje, że Chińczycy się wycofują i tak naprawdę pana działania doprowadzą do tego, że tych inwestycji nie będzie - zaznaczał polityk PO. Czym innym jest sprawdzanie pod względem bezpieczeństwa, a czym innym jest takie zachowanie, które doprowadzi do tego, że tej niesłychanie istotnej chińskiej inwestycji w Łodzi nie będzie - dodał b. wiceszef MSZ.