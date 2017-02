Minister powiedział o tym w czwartek, w swym felietonie "Głos Polski", nadawanym co tydzień w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Jak zaznaczył, zmiany personalne w wojsku są rzeczą naturalną – ze stanowisk odchodzi i obejmuje je co roku kilkuset oficerów.

Te zmiany, których dokonywaliśmy w roku 2016, miały szczególne znaczenie. Po pierwsze chodziło o to, żeby odmłodzić kadrę oficerską, ale – jeśli chodzi o główne stanowiska – to szło o coś więcej. Chodziło o to, żeby przyszli oficerowie (obejmujący stanowiska) nie byli zaangażowani w kształtowanie błędnego systemu dowodzenia armią, który został zaplanowany, a następnie zrealizowany pod kierunkiem czy też pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tutaj głównym wykonawcą, architektem tej złej zmiany był ówczesny szef BBN pan gen. Koziej, a oczywiście wszystko podpisywał pan minister Siemoniak - mówił minister.

Macierewicz podkreślił, że "to była zła zmiana tworząca z jednolitego systemu dowodzenia system, w którym było trzech głównych decydentów w armii o kompetencjach zachodzących na siebie".

Żołnierz nie wiedział do końca, komu podlega. Były kompetencje wykluczające się; nie wiadomo było, kto decyduje w ostateczności nie tylko o strukturze, ale też działaniu armii polskiej. Dla każdej struktury jest to sytuacja niezdrowa, ale dla struktury takiej jak armia to jest sytuacja dramatyczna. To jest sytuacja, która w istocie wyklucza możliwość dowodzenia w czasie wojny - argumentował.

Zwrócił też uwagę, że dla armii, której obowiązkiem, zgodnie z konstytucją, jest obrona ojczyzny, integralności i niepodległości, jest to sytuacja stanowiąca zagrożenie, ale także demoralizująca żołnierzy i dowódców.

Szef MON podkreślił, że w związku z taką sytuacją konieczne było przygotowanie nowej ustawy o systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do konsultacji rządowych pod koniec 2016 r. Wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy ustawa zostanie uchwalona przez Sejm.

Zapewnił, że oficerowie, którzy objęli odpowiedzialne stanowiska w armii, nie tylko są doświadczonymi żołnierzami, ale "nie byli uwikłani w zależności i odpowiedzialności sprawiające, że mogliby mieć konflikt w związku z koniecznością kształtowania nowej, prawidłowej, funkcjonalnej i gwarantującej bezpieczeństwo struktury dowodzenia armią polską.

W wyniku przeprowadzonych ostatnio zmian personalnych dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych został gen. dyw. Jarosław Mika, dowódcą operacyjnym sił zbrojnych – gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - gen. broni Leszek Surawski, a dowódcą nowego rodzaju sił zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg, Wisław Kukuła.