Kaczyński pytany w piątek w Programie I Polskiego Radia, czy nie ma pokusy, aby doprowadzić do przedterminowych wyborów i sięgnąć po większość konstytucyjną powiedział: Nie mam takiej pokusy, uważam, że przedterminowe wybory mogą mieć miejsce wtedy, kiedy są ku temu jakieś bardzo mocne przyczyny.

Jak ocenił, wybory przedterminowe, to instytucja nadzwyczajna, której "w żadnym wypadku nie należy nadużywać". Dziś takich przesłanek nie widzę - podkreślił prezes PiS.

To, że mamy rzeczywiście dobre poparcie, to nie oznacza, że chcemy rezygnować ze zwykłego cyklu demokratycznego, on w Polsce jest czteroletni, chcemy się tego trzymać - powiedział Kaczyński.