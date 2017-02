Na konto najbliższego współpracownika Antoniego Macierewicza wpłynęło w 2016 roku 175 tys. zł, podczas gdy na konto prezesa PiS – 150 tys. zł.

"Na wynagrodzenie Misiewicza składa się kilka kwot: wynagrodzenie zasadnicze (6 070 zł), dodatek funkcyjny (1 810 zł) oraz dodatek specjalny (4 121,24 zł)", informuje WP.pl. Łącznie daje to 12 tys. zł brutto miesięcznie.

W ub. roku doszły do tego dochody za udział w radach nadzorczych dwóch spółek. "Misiewicz był członkiem rady Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Energii Ostrołęka. W tej pierwszej zarobił ok. 4 tys. zł, w tej drugiej ok. 16 tys. zł", podaje z kolei "Super Express".

Jakby tego było mało w połowie 2016 roku – jak pozostali pracownicy cywilni resortu – najbliższy współpracownik Misiewicza dostał też nagrodę w wysokości 1 tys. zł.