Prezesa PiS w piątkowym wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że frankowicze powinni wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć walczyć w sądach. Jak mówił, "rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego".

- Prezes Kaczyński pokazał dziś prawdziwą strategię PiS: silni wobec słabych, słabi wobec możnych. To jest dewiza PiS, która pokazuje, że rząd i PiS jest na kolanach przed międzynarodowymi korporacjami, przed korporacjami finansowymi, przed bankami z kapitałem zagranicznym - podkreślił szef ludowców podczas briefingu w Sejmie.

- To pokazuje, jaką strategię tak naprawdę przyjęło PiS. To jest niedopuszczalne, aby po obietnicach wyborczych odsyłać Polaków do sądów, by sami walczyli. Tak nie można robić - ocenił.

Kosiniak-Kamysz uważa, że ta strategia PiS, gdzie "wojuje szabelką w Polsce i walczy o suwerenność, a przed korporacjami finansowymi pada na kolana doprowadzi do ruiny". - Przedwyborcze hasło PiS "Polska w ruinie" wreszcie zacznie się spełniać - stwierdził.